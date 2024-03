Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el sábado 2 de Marzo

Amor: No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo. Deje de comportarse tan cruel con su alama gemela, ya que podría alejarse de usted.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este ultimo tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Si quiere estar en armonía consigo mismo y con los demás, evite la irritabilidad y saque a relucir la paciencia. De esta manera, las cosas le saldrán mejor.

Amor: Muestre valor y enfrente la crisis que está atravesando con su pareja desde hace días. Procuren sentarse y hablar del tema; no les servirá de nada hacerse los distraídos.

Riqueza: Es momento de apostar solo a proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no generen angustia mental. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Evite las tensiones, ya que podrían provocar un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo agobian.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |