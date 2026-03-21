Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 21 de marzo de 2026

Deje de obstinarse en que todo se haga a su modo. Permita que los demás manifiesten sus opiniones, de lo contrario, será rechazado por la gente que lo rodea.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el sábado 21 de marzo

Amor: Por más que este en pareja, hace días que se esta sintiendo solo. Trate de reflexionar si realmente es la persona que usted quiere para su vida amorosa.

Riqueza: Deje para mañana el inicio de ese proyecto, hoy dedíquese a las tareas habituales. Espere un mejor momento para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente.

Bienestar: Vivirá un incidente que le hará demostrar lo peor de usted con la gente que lo rodea. Cuídese de las malas reacciones que podría manifestar en publico.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Debe comprender que los objetivos necesitan su tiempo. Ármese de paciencia y trate de resolverlos uno por uno, de lo contrario, no alcanzará ninguno.

Amor: Esté más atento a su alma gemela, como usted sabe ella se lo esta pidiendo hace tiempo y no hace nada. Intente darle lo que ella necesita en el amor.

Riqueza: Prepare las cosas y busque asesoramiento profesional para despejar todas las dudas sobre ese inconveniente financiero. Deje de dar tantas vueltas.

Bienestar: Busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa que perdió hace tiempo, ya que hoy se despertará con los ánimos decaídos. Tome coraje y empiece.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |