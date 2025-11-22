Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 22 de noviembre de 2025

Le será muy bueno para su vida, que intente no replantearse temas del pasado que solo le traen recuerdos no gratos. Piense en presente y futuro.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el sábado 22 de noviembre

Amor: Solo por hoy intente desprenderse de algunas obligaciones poco importantes, ya que necesitará vivir intensamente cada momento junto a su pareja.

Riqueza: La Luna en posición, le podrá ocasionar desencuentros con su jefe en esta jornada. Si no se ponen de acuerdo júntense y hablen, evite discutir.

Bienestar: Tenga cuidado, ya que su fastidio alcanzará niveles alarmantes. Una salida de compras o una buena charla con sus amigos hará que cambie su ánimo.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

No dude en agasajar a los que aprecia cuando lo sienta. Recuerde que su hospitalidad lo convierte siempre en un gran anfitrión en su entorno.

Amor: Por más que la discusión la haya empezado su alma gemela, evalúe cuanto de culpa tiene y resuelva la situación con su pareja de la mejor manera.

Riqueza: Apreciarán sus meritos y esfuerzos. Hoy será elogiado en su ámbito profesional por su jefe, trate de sostener esta actitud y pronto podrá tener un ascenso.

Bienestar: Realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral. Intente salir a tomar algo o a cenar a ese bar que tanto le gustan.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |