Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 28 de marzo de 2026

Sea consciente y no postergue para mañana lo que pueda hacer hoy. Relájese, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto alcanzar.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el sábado 28 de marzo

Amor: Prepárese, ya que el deseo y erotismo se harán presentes en su vínculo amoroso. Aprovéchelos junto a su alma gemela o con esa persona que conoció.

Riqueza: Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias. Cuide su bolsillo para poder llegar a fin de mes sin problemas económicos.

Bienestar: No se obsesione con el trabajo, alterne sus obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, terminará la semana demasiado alterado.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Hoy se sentirá una persona más fuerte gracias a esos cambios rotundos que vivió hace meses atrás. Trate de usar esa energía para emprender cosas nuevas.

Amor: Sepa que si reprime sus sentimientos, es probable que confunda a su alma gemela. Demuestre lo que siente y piensa en cada momento que lo exprese.

Riqueza: Momento oportuno para montar ese negocio que tiene pendiente. Deje de seguir dudando y abandone los miedos que tiene para invertir en el mismo.

Bienestar: Si se siente excedido de peso, procure hacer un cambio en su rutina. Sepa que con una dieta basada en frutas, verduras y mucho liquido, podrá depurar su cuerpo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |