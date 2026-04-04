Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 4 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 4 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
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Alcanzará el bienestar interior que tanto espero y esto lo ayudará a enfrentar con buen ánimo muchos de los asuntos que se le presenten en esta jornada.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el sábado 4 de abril
- Amor: Hoy su alma gemela se sentirá encantada con usted y sepa que no podrá liberarse de su magnetismo. Aproveche para proponerle eso que tanto desea.
- Riqueza: Seria bueno que no dude ni un minuto en la posibilidad de saldar esa deuda que tiene, ya que cuenta con dinero suficiente. Pagüela hoy mismo.
- Bienestar: Intente evadir el ruido generalizado. Su mente y cuerpo le pedirá un descanso. Trate de organizar para el fin de semana una salida lejos de la ciudad.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Aunque le duela en el alma, sepa que tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para invertir todo su capital.
- Amor: Cierto cambio inesperado hará modificar sus costumbres en el amor. Destine más tiempo a su enamorado, ya que los reclamos que le hace tienen su fundamento.
- Riqueza: Aunque el ambiente este revolucionado, procure calmar los nervios y usar el tacto para poder actuar de manera correcta en su trabajo. Relájese.
- Bienestar: No dude en utilizar su tiempo libre para solucionar todos los problemas que lo agobian, pero solo comprométase hasta donde usted pueda hacerlo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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