Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 6 de diciembre de 2025

Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el sábado 6 de diciembre

Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.

Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.

Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Posiblemente alguien lo estará presionando para que tome una decisión. Sea cuidadoso con las respuestas impulsivas, ya que podría arrepentirse.

Amor: Déjese fluir ya que la Luna en su signo lo ayudará a expresar su sensualidad, sea más atento con su pareja. Procure mostrarse tal cual es.

Riqueza: Evite vacilar y ponga en práctica las ideas sobre los futuros proyectos que tiene en mente. En caso que no pueda tomar la decisión solo, consúltele a ese amigo.

Bienestar: Intente canalizar su lado artístico en alguna actividad que le llene el alma. Pruebe en el mundo de la artes literarias o plásticas sin falta.

