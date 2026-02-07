LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 7 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

Debería saber que hoy su amabilidad será la cualidad más requerida para que la relación con sus seres queridos circule por el camino deseado por todos.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el sábado 7 de febrero

Amor: Si pretende no sufrir más por amor, recomponga su situación sentimental. Trate de pensar en soledad y buscarle la solución a la relación que tiene con su alma gemela.

Riqueza: En poco tiempo, le llegarán noticias que lo ayudarán económicamente. Transitará una etapa donde le propondrán nuevas metas que podrá alcanzarlas.

Bienestar: Prepárese anímicamente, ya que se encontrará muy susceptible ante las situaciones que se le presente. Trate de no ser vulnerable y poder superarlas.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Manténgase preparado, ya que se acercan nuevos cambios y reformas que le darán beneficios de los que usted tanto esperaba en su vida profesional y personal.

Amor: Si existe algo que no le agrada de su alma gemela, intente comentárselo pero sin agresiones. No sea intolerante, busque una manera tranquila para expresarlo.

Riqueza: En poco tiempo, un familiar necesitará de su ayuda económica. Ofrézcasela sin dudarlo, ya que las veces que usted necesito le brindo una mano.

Bienestar: Comience a dejar de lado todos los recuerdos negativos. Intente empezar alguna actividad física que le agrade y esto lo ayudará a poner en blanco su mente.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
