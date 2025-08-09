Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 9 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 9 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
- 1 minuto de lectura'
Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el sábado 9 de agosto
Amor: Si continua con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja.
Riqueza: Momento para asumir conscientemente su responsabilidad. Seguramente sus pares aceptarán que lidere el grupo laboral pero no se olvide que usted es el líder.
Bienestar: Intente tomar distancia de las discusiones ajenas que surjan alrededor suyo. Trate de alejarse de los problemas que no lo involucran directamente a usted.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que deberá estar prevenido frente a su pasado durante la jornada. Alguien aparecerá y podrá desorientarlo.
Amor: Ponga más atención a los reclamos que le hace su alma gemela. No crea que usted es el único que tiene problemas en la vida, traten de ayudarse entre ambos.
Riqueza: Será una magnifica jornada para saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan hace tiempo. No permita que se sigan acumulando los intereses.
Bienestar: Si siente que últimamente le faltan fuerzas, trate de combatir el decaimiento físico y anímico incorporando a su plan alimenticio cereales y fibras.
