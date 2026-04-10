Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 10 de abril de 2026

Seria bueno que acepte los consejos que reciba de la gente que lo quiere, evite negarse. Sepa que lo ayudarán a cambiar su forma de pensar y actuar.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 10 de abril

Amor: En caso que no tenga alguna alma gemela en su vida, sepa que es buen momento para encontrarla. Salga a divertirse y la hallará en el lugar menos pensado.

Riqueza: Respete y hágase respetar por sus compañeros de trabajo. Intente incorporar nuevas pautas laborales para construir bases sólidas en los negocios.

Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Sepa que en estas terapias encontrará la ayuda que busca.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Durante este día, recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. Escoja las más conveniente.

Amor: Cierta actitud conservadora hará que su pareja no se sienta lo suficientemente satisfecha. Trate de modificarla, ya que podría existir una ruptura prematura en la relación.

Riqueza: Aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |