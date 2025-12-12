Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 12 de diciembre de 2025

Podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 12 de diciembre

Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.

Riqueza: En este día y sin falta, analice sus finanzas porque las cuentas no están dando resultados positivos. Deberá verificar en que esta gastando su dinero.

Bienestar: Jornada optima para salir de compras con amigas. Si ya cobro, ni dude un minuto y cómprese esa prenda que hace tanto quiere. No de tantas vueltas.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Se sentirá agobiado por sus responsabilidades, déjese ayudar por la gente que lo quiere. Procure aceptar los consejos y recapacitar de los errores cometidos.

Amor: Motive sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa en el lugar donde trabaja. No se sienta inferior, envíele un mensaje.

Riqueza: Prepárese y mantenga los ojos abiertos durante toda la jornada, ya que se podría presentar algún contratiempo que retrase y dificulte sus proyectos económicos.

Bienestar: No permita que la agresividad se apodere de usted fácilmente. Si no se controla, terminará perdiendo lentamente todo lo que consiguió con mucho esfuerzo.

