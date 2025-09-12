Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 12 de septiembre de 2025

Esté preparado, ya que transitará una jornada llena de contradicciones en todo lo que realice y podría sentirse desorientado. Si surge algún problema, no desespere.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 12 de septiembre

Amor: Por más que se sienta ahogado por los requerimientos de su pareja, permanezca a su lado y no huya. Muchas veces usted ha estado así y ella lo ha acompañado.

Riqueza: Distiéndase, ya que será una jornada muy tranquila en el ambiente laboral. Aproveche el tiempo para organizar las tareas que tiene pendiente de hace días.

Bienestar: Concédase un momento para reflexionar profundamente y espiritualmente. Ambiente su hogar con música suave, ya que será una noche ideal para el relax.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Cuando entienda que si abandona su ambición desmedida, en poco tiempo podrá empezar a tener mayor confianza en usted mismo ya que saldrá todo como esperaba.

Amor: No se deje tentar por la atracción de un viejo amor, ya que podría correr el riego de repetir la historia y volverá a sufrir su corazón. Piense bien.

Riqueza: Jornada para dejar al margen sus contradicciones y utilizar una buena estrategia laboral. Contará con muy buenas energías y esto repercutirá en su suerte.

Bienestar: Por más que las cosas no salga como esperaba, no piense que la mala suerte lo acompaña. Disfrute de un día tranquilo dentro o fuera de su hogar.

