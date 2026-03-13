Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 13 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 13 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
- 1 minuto de lectura'
Atravesará algunos momentos donde la intranquilidad podría arrebatarle muchos de los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir. Evite que suceda.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el viernes 13 de marzo
Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.
Riqueza: Evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles.
Bienestar: Si hace días que se siente contracturado y no le calma ese dolor lumbar, intente realizarse masajes descontracturante en algún centro de belleza.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
De ahora en más, comience a poner distancia de las emociones internas y sea más racional a la hora de tomar una decisión. Evite guiarse por la percepción.
Amor: Procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que están necesitando de su apoyo y consuelo.
Riqueza: Anímese a iniciar un negocio interesante, comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento.
Bienestar: Intente buscar la forma para mejorar su estado físico. Decídase por una dieta que le permita potenciar su vitalidad. Sume productos naturales, hierbas y frutos secos.
