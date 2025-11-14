Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 14 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 14 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
No dude en agasajar a los que aprecia cuando lo sienta. Recuerde que su hospitalidad lo convierte siempre en un gran anfitrión en su entorno.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el viernes 14 de noviembre
Amor: Por más que la discusión la haya empezado su alma gemela, evalúe cuanto de culpa tiene y resuelva la situación con su pareja de la mejor manera.
Riqueza: Apreciarán sus meritos y esfuerzos. Hoy será elogiado en su ámbito profesional por su jefe, trate de sostener esta actitud y pronto podrá tener un ascenso.
Bienestar: Realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral. Intente salir a tomar algo o a cenar a ese bar que tanto le gustan.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
En este día, la melancolía podría apoderarse por completo de usted. Si deja de pensar en cosas tristes, encontrará la forma adecuada para enfrentarla.
Amor: Durante este día, el amor le brindará una grata sorpresa que no la esperaba. Alguien muy cercano le hará una invitación a un lugar muy especial.
Riqueza: Relájese, ya que será una jornada muy tranquila en el ambiente laboral. Sepa que sus negocios empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos deseados.
Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.
