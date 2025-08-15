Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 15 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 15 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
- 1 minuto de lectura'
Comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el viernes 15 de agosto
Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumulo.
Riqueza: Comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimientos.
Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Probablemente, no este pasando por un buen momento. Lo mejor será que tenga paciencia, así pronto logrará una satisfacción que lo compensará.
Amor: Sepa que podría llegar a tener una discusión con su pareja a causa de sus distracciones. Intente ser más considerado y cariñoso en el amor.
Riqueza: Durante estos días, tenga cuidado en cometer errores en algún trámite. Antes que nada, organice sus responsabilidades para luego ejecutarlas sin problemas.
Bienestar: Intente no descuidar los huesos, ya que podría sufrir una lesión o fractura. Si se pone a limpiar, tome las precauciones necesarias dentro de su hogar.
