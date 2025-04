Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 18 de abril de 2025

Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 18 de abril

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.

Riqueza: Aléjese de las distracciones y aprenda a razonar correctamente. Deje a un lado todos sus instintos, si no quiere cometer un error financiero.

Bienestar: Por la tarde, huya cuanto antes del trabajo y así podrá compartir un café junto a sus amigos que le hará revivir momentos calidos y gratos.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.

Otras predicciones para hoy

