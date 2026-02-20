Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Comprenda que si sostiene la seguridad en si mismo, será la clave para solucionar todos los conflictos que se le puedan presentar en esta jornada.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 20 de febrero

Amor: Después de tanto tiempo, al fin quitará de su corazón las heridas del pasado junto a esa persona que ha conocido hace poco tiempo. Abra su corazón.

Riqueza: Anímese y deje de dudar en concretar ese negocio que viene postergando hace varios meses. En esta jornada, solo debe evitar firmar contrato o documentos.

Bienestar: Llame a ese amigo y compartan alguna salida juntos como ir al cine, un teatro o simplemente tomar un café. Momento para abandonar la soledad.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sepa que debe tomar ya mismo esa decisión que viene postergando hace días. Sepa que cuenta con todo lo que necesita para cumplir los sueños de su vida.

Amor: En poco tiempo, podrá encontrar a esa persona que comparte los mismos intereses que usted. Procure estar atento a toda persona que se acerque a usted.

Riqueza: Si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Recuerde que usted también fue nuevo cuando ingreso a la empresa.

Bienestar: Hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos mas íntimos. De esta forma, encontrará la repuesta a muchos de los interrogantes que tiene.

