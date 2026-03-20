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Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 20 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 20 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 20 de marzo de 2026
Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 20 de marzo de 2026

Debe comprender que los objetivos necesitan su tiempo. Ármese de paciencia y trate de resolverlos uno por uno, de lo contrario, no alcanzará ninguno.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 20 de marzo

  • Amor: Esté más atento a su alma gemela, como usted sabe ella se lo esta pidiendo hace tiempo y no hace nada. Intente darle lo que ella necesita en el amor.
  • Riqueza: Prepare las cosas y busque asesoramiento profesional para despejar todas las dudas sobre ese inconveniente financiero. Deje de dar tantas vueltas.
  • Bienestar: Busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa que perdió hace tiempo, ya que hoy se despertará con los ánimos decaídos. Tome coraje y empiece.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

No dude en agasajar a los que aprecia cuando lo sienta. Recuerde que su hospitalidad lo convierte siempre en un gran anfitrión en su entorno.

  • Amor: Sepa que las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y hará que usted se sienta maravillosamente. Demuéstreselo su alma gemela.
  • Riqueza: Prepárese, ya que florecerá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá realizar la mejor elección. Escoja la más conveniente para su economía.
  • Bienestar: En la noche, trate de romper con la rutina diaria. Propóngase realizar una salida nocturna rodeado con las personas que tanto quiere y se divierte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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