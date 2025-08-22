Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 22 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 22 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
1 minuto de lectura
Comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el viernes 22 de agosto
Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumulo.
Riqueza: Comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimientos.
Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Sepa que gracias a la fe que tiene en su vida podrá emprender cualquier camino o proyecto que tanto anhela. Anímese, ya que pronto alcanzará la meta.
Amor: No se someta a las agresiones gratuitas de su pareja. Responda con firmeza y se sentirá mucho mejor. Intente exteriorizar lo que verdaderamente siente.
Riqueza: Trate de ser más medido con los gastos, si no puede con su genio evite las compras por internet. De lo contario, tendrá inconvenientes con el banco.
Bienestar: Intente no abusar de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. Aunque trabaje desde su casa, cumpla con su horario.
