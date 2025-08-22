Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 22 de agosto de 2025

Comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 22 de agosto

Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumulo.

Riqueza: Comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimientos.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sepa que gracias a la fe que tiene en su vida podrá emprender cualquier camino o proyecto que tanto anhela. Anímese, ya que pronto alcanzará la meta.

Amor: No se someta a las agresiones gratuitas de su pareja. Responda con firmeza y se sentirá mucho mejor. Intente exteriorizar lo que verdaderamente siente.

Riqueza: Trate de ser más medido con los gastos, si no puede con su genio evite las compras por internet. De lo contario, tendrá inconvenientes con el banco.

Bienestar: Intente no abusar de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. Aunque trabaje desde su casa, cumpla con su horario.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

