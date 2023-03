Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 24 de Marzo de 2023

Entienda que si retrasa demasiado los planes, no podrá llevarlos a cabo. Deje de prestar atención a los juicios ajenos y decida por sí mismo.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 24 de Marzo

Amor: Intente utilizar palabras claras y así podrá borrar un mal entendido con esa persona que aprecia. No dé más vueltas y acérquese para tener una charla adulta.

Riqueza: Verifique cada una de las cuentas e intente organizar mejor todas las responsabilidades. No permita que el caos arruine las cuestiones económicas.

Bienestar: Si se siente demasiado estresado, sepa que debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual.

Semana del 12 al 18 de julio para Géminis

Los géminianos esta semana se podrán estrechar lazos afectivos: se encuentrarán con amigos cercanos, incluso los que hace tiempo no ve; además, puede que se sientan cada vez más unidas con sus parejas. Eso también se reflejará en el trabajo, ya que las relaciones laborales serán espléndidas, aunque es necesario que no se dejen ganar por la ansiedad.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vínculo crecerá.

Riqueza: Vea qué va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada. En caso contrario, le repercutirá en su salud.

