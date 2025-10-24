Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 24 de octubre de 2025

Recuerde que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. Avance con un paso medido en todo momento y vera que logrará sus propósitos.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 24 de octubre

Amor: Piense bien antes de iniciar una nueva relación, ya que debe ponerle fin a la actual. No se equivoque en la elección porque podría salir lastimado.

Riqueza: Evite generar cambios en su economía, ya que cuenta con la Luna en oposición. Esta energía, podría generarle algún inconveniente que no esperaba.

Bienestar: Jornada optima, para un encuentro romántico o una juntada con amigos. Al mediodía organice un almuerzo y reciba a la gente que más quiere en su casa.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Trate de no inquietarse en este día, ya que todo se desarrollará a un ritmo increíblemente lento. Por más que lo apure, no podrá modificarlo.

Amor: Suéltese a la conquista inesperada en el amor, ya que nadie podrá ceder a sus encantos. Acérquese a esa persona que le gusta y declárele su amor.

Riqueza: Florecerán muchos imprevistos por esos asuntos de dinero que existen en el área familiar, mantenga la calma y aclare la situación lo antes posible.

Bienestar: No permita que sus dudas lo paralicen. Transitará por una etapa donde podrá definir su vocación o realizar algunos cambios en su vida personal.

