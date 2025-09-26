Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Seria bueno que acepte los consejos que reciba de la gente que lo quiere, evite negarse. Sepa que lo ayudarán a cambiar su forma de pensar y actuar.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 26 de septiembre

Amor: Intente expresar con libertad la pasión que tiene dentro de su corazón, así logrará recibir recíprocamente una entrega total de su alma gemela.

Riqueza: Respete y hágase respetar por sus compañeros de trabajo. Intente incorporar nuevas pautas laborales para construir bases sólidas en los negocios.

Bienestar: Sorpréndase a si mismo con un día diferente. Busque conocer un nuevo lugar que le inspire el alma. Esta noche, invite y comparta con alguien su amor por el arte.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas sabiendo con claridad los contras.

Amor: Comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, traten de explorar más momentos en la intimidad.

Riqueza: Si pretende cerrar ese negocio que hace tiempo no puede concretarlo, en estos momentos lo mejor será que se asocie a esa persona influyente.

Bienestar: Deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida.

