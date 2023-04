Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 28 de Abril de 2023

Será una fase óptima para reformar su vida personal. Recuerde que deberá controlar los repentinos cambios de personalidad que afectan sus relaciones.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 28 de Abril

Amor: Relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrán ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva con su alma gemela.

Riqueza: Gracias a su seguridad, hoy podrá tomar todas las decisiones correctas en el ámbito laboral y económico. Relájese, todo saldrá como esperaba.

Bienestar: Sea consciente de su alimentación de los últimos tiempos. Muchos de los exceso podrían provocarle molestias en su organismo.

Semana del 12 al 18 de julio para Géminis

Los géminianos esta semana se podrán estrechar lazos afectivos: se encuentrarán con amigos cercanos, incluso los que hace tiempo no ve; además, puede que se sientan cada vez más unidas con sus parejas. Eso también se reflejará en el trabajo, ya que las relaciones laborales serán espléndidas, aunque es necesario que no se dejen ganar por la ansiedad.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Será esencial para este día que empiece a controlar cada una de las emociones y así evitar que estas lo afecten de manera negativa a su ánimo.

Amor: Hoy podrá amigarse con ese familiar con el que hace días ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo y pactar una salida juntos para remediar lo sucedido.

Riqueza: Si está por realizar alguna compra importante o concretar un negocio, deberá ser muy precavido. En caso en que desconozca del tema, asesórese de antemano.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Comprenda que el amor propio es muy importante.

