Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 29 de agosto de 2025

Intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 29 de agosto

Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.

Riqueza: Después de tanto sufrimiento, al fin podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo y no lo dejaba avanzar en su vida.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Siempre que se deje guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar todos los temores que lo atormentan día a día en su vida.

Amor: Comparta más tiempo junto a su pareja, así suavizarán las ansiedades de ambos. De esta forma, el vínculo se afianzará y la relación de pareja prosperará.

Riqueza: Si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Recuerde que usted también fue nuevo cuando ingreso a la empresa.

Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta. Recuerde que quedan pocos meses para el verano.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

