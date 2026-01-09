Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 9 de enero de 2026

Evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe que hacer sin tener que pedir ayuda a alguien.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 9 de enero

Amor: Probablemente, surjan situaciones confusas con su alma gemela. Le será conveniente manejarse con cautela y procure mantener un dialogo activo.

Riqueza: Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo sin dudarlo. No dude en generar esos gastos para embellecer la fachada de su hogar.

Bienestar: Entienda que son días donde debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Sepa que no es momento de cambios para su vida. Tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contario, podría cometer una grave equivocación.

Amor: En caso que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue para que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional.

Riqueza: Este preparado, ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema económico.

Bienestar: Si tiene deseos de retomar alguna actividad artística que hace mucho abandono por falta de tiempo, no dude en hacerlo hoy. Aproveche que se encuentra en su casa.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |