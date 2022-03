Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 20 de Marzo de 2022

Intente observar la gente que lo rodea y de esta forma, comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. Deje de desvalorizarse sin causa.

Fechas: 20 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 20 de Marzo

Amor: No actúe indiferente con su pareja. Comparta sus alegrías y anhelos con ella, en poco tiempo verá que el vínculo que tienen mejorará rápidamente.

Riqueza: Período favorable para terminar con los temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los tramites que tiene pendientes hace meses.

Bienestar: Esta mañana, antes de ingresar a su trabajo, intente distraerse mirando algunas vidrieras o tomando un café en algún bar junto a un compañero de trabajo.

Semana del 18 al 24 de marzo

Venus (planeta de las relaciones) y Marte (Planeta de la acción) ingresaron en Acuario. En términos psicológicos puede darse que el foco se detenga en el ámbito de la pareja; pero también esto propone que puedas entrar en contacto con tu deseo, aquello que te seduce y convoca desde las ganas. Mientras tanto, Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su recorrido en Tauro.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuales son sus prioridades.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela. háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

