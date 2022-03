Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 17 de Marzo de 2022

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuáles son las prioridades y lo más importante para usted.

Fechas: 20 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 17 de Marzo

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Semana del 11 al 17 de marzo

Venus (planeta de las relaciones) y Marte (Planeta de la acción) ingresaron en Acuario. En términos psicológicos puede darse que el foco se detenga en el ámbito de la pareja; pero también esto propone que puedas entrar en contacto con tu deseo, aquello que te seduce y convoca desde las ganas. Mientras tanto, Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su recorrido en Tauro.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Si todo no sale como usted lo esperaba, podría decepcionarse fácilmente. Intente pensar un poco más en los demás y no solo en sus propios deseos.

Amor: Intente mejorar las cosas con su enamorado por más que siga enojado. Trate de consolidar el vínculo y así podrá concretar planes a futuro con su pareja.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán algunos nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Deberá concentrarse al máximo y ejecutarlos cuanto antes.

Bienestar: Hoy sus nervios podrían jugarle una mala pasada. Busque un centro de salud e intente controlar todos los pensamientos aprendiendo a hacer Yoga.

