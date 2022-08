Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 1 de Agosto de 2022

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Fechas: 20 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 1 de Agosto

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.

Semana del 12 al 18 de julio

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su marcha directa por Tauro, en la base emocional de tu carta natal, y este fin de semana conecta en cuadratura con la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) en tu signo. Esta interacción es sutil pero en términos psicológicos ilumina algo que viene pasándote hace un tiempo, algo que se siente como un tironeo, y puede servir para ir detectando cuál es tu posición en el tema. Tip: ¿estás llevando un registro de lo que te pasa?

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Durante esta jornada podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones.

Amor: Antes de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse, pregúntese que es lo que quiere su corazón. Deje de jugar con los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Debería ser más prudente con las ganancias rápidas y excesivas. Sepa que podrían surgir inconvenientes financieros de los que puede arrepentirse.

Bienestar: Aprenda a disfrutar de sus propios logros y así podrá aliviarse del agotamiento que suma día tras día. Deje ser tan negativo, vea las cosas desde otra perspectiva.

