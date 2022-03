Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 19 de Marzo de 2022

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Fechas: 20 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 19 de Marzo

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Este preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Semana del 18 al 24 de marzo

Venus (planeta de las relaciones) y Marte (Planeta de la acción) ingresaron en Acuario. En términos psicológicos puede darse que el foco se detenga en el ámbito de la pareja; pero también esto propone que puedas entrar en contacto con tu deseo, aquello que te seduce y convoca desde las ganas. Mientras tanto, Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su recorrido en Tauro.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio. Podrá pisar el suelo firme y estará en condiciones de resolver todos los temas importantes.

Amor: No se enrede sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría salir perjudicado en lo laboral. Evite buscar problemas donde puede evitarlos.

Riqueza: Probablemente, en este día se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable. Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional.

Bienestar: Contrólese, ya que hoy podría sentirse mucho más sensible de lo habitual. Intente salir temprano del trabajo y disfrute de una caminata al aire libre.

