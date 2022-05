Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 27 de Mayo de 2022

Comprenda que utilizando pensamientos claros y desapegados, estos le permitirán resolver rápidamente todos los problemas cotidianos que está teniendo hace días.

Fechas: 20 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 27 de Mayo

Amor: Disfrute del amor sin inhibiciones. Aproveche, ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.

Riqueza: Ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de usted frente a todos sus compañeros y jefes que comparten su proyecto.

Bienestar: Si le está preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.

Semana del 10 al 16 de mayo

Mientras Urano (tu regente) continúa en Tauro, en la base emocional de tu carta natal y Saturno (planeta asociado al compromiso) se despide de la marcha directa en tu signo; este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodiaco) transita por tu signo. Como cada vez que eso sucede cada 28 días, se trata de algo muy básico: conectar con tu cuerpo, tu alimentación y descanso. Tip: ¿que es una necesidad para vos?

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Deje de comportarse tan cruelmente con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo y podrían restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

