Horóscopo de Cáncer de hoy: domingo 10 de Abril de 2022

Sepa que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Fechas: 21 de Junio al 22 de Julio

Qué le espera a Cáncer el domingo 10 de Abril

Amor: Deje de comportarse tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Semana del 5 al 11 de abril

La Luna (regente del ascendente en Cáncer) este fin de semana está en fase creciente y en tu signo. Puede ser un buen momento para pasar tiempo en tu casa, para conectar con tu familia y simplemente descansar, cocinar, distenderte. Por otro lado, el recorrido del Sol (fuente de energía del zodíaco) y Mercurio (planeta de la comunicación) en Aries en la zona más alta de tu carta natal traen una valentía interesante tanto para hablar como para actuar, que vale la pena aprovechar. Tip: nombrar esos viejos miedos puede liberarte.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluídas en el presente que esta viviendo.

Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.

Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses, de lo contrario, podría sufrir un fracaso.

Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por Internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.

