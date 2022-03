Horóscopo de Cáncer de hoy: martes 29 de Marzo de 2022

Momento para protegerse frente a las decisiones apresuradas que toma. Dese el tiempo necesario para pensar bien qué es lo que va hacer para luego no arrepentirse.

Fechas: 21 de Junio al 22 de Julio

Qué le espera a Cáncer el martes 29 de Marzo

Amor: Prepárese, ya que todos sus sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente hace tiempo gracias a su elevado magnetismo.

Riqueza: Verá que su inteligencia se valorizará día a día. Gracias a esto, el dinero le llegará sin dificultad, trate no utilizarlo en cosas que no le son necesarias.

Bienestar: Recuerde conservar su lucidez en los momentos en que se siente desconcertado. Trate de no dejarse confundir por esos sueños fantasiosos que está teniendo.

Semana del 18 al 24 de marzo

La Luna (tu regente) este fin de semana transita por tu signo y puede ser una oportunidad para frenar el ritmo y pasar tiempo en casa. Además, la energía dominante de estos días es la de Piscis, que es muy afín con Cáncer por compartir el elemento agua. Para el ascendente en Cáncer, los recorridos de Mercurio, Júpiter, Neptuno y el Sol por Piscis activan la zona de la carta natal asociada a la vocación y a la dirección vital.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Deje de comportarse tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyo hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este ultimo tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

