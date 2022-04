Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 17 de Abril de 2022

Si pretende obtener una rápida prosperidad material, sepa que dependerá de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia en el trabajo.

Fechas: 23 de Octubre al 21 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 17 de Abril

Amor: Llame a ese amigo que hace días le está solicitando ayuda. Sepa que la calidez de su afecto, por mas que sea, telefónico le nutrirá el espíritu y lo hará sonreír de nuevo.

Riqueza: Sepa que se acerca una etapa excelente para invertir y poner en orden el sistema financiero, caso contrario, a fin de año terminará demasiado endeudado.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona y no sabe el por qué, intente revitalizar la energía y su organismo. De lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Semana del 15 al 21 de abril

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) en su lento tránsito por Capricornio, se va acercando matemáticamente al Sol (fuente de energía del zodíaco). La exactitud matemática será el 18 de abril, pero mientras, y como se trata de un proceso, ya van apareciendo las preguntas. Esta conexión apunta a que revises las tensiones de poder. Por otro lado, la Luna llena en Libra cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Deje de comportarse tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que surgieron en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

