Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 14 de Abril de 2022

Le será conveniente dedicarle más tiempo al diálogo con su familia y así podrá ver cuales son sus verdaderas necesidades para poder comprenderlas.

Fechas: 23 de Octubre al 21 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 14 de Abril

Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.

Riqueza: Comprenda que no es momento indicado para iniciar sociedades ni proyectos con otras personas. Empiece usted solo y con el tiempo busque un socio para que lo acompañe.

Bienestar: Deje de ocultar los sentimientos que está teniendo hace días. Procure manifestarlos cuanto antes. En caso contrario, le causarán problemas psicosomáticos.

Semana del 5 al 11 de abril

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) en su lento tránsito por Capricornio, conecta en cuadratura con Mercurio en Aries. En términos psicológicos, esta interacción ilumina viejos enojos y furias que piden ser expresadas. La energía acompaña para que encuentres una forma madura de comunicar algo que en otro momento hubieras gritado sin pensar. Tip: pero depende de vos.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuáles son las prioridades y lo más importante para usted.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela, háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y que no adquiere para no gastar. Aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

