Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 28 de Abril de 2022

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Fechas: 23 de Octubre al 21 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 28 de Abril

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea qué va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada. En caso contrario, le repercutirá en su salud.

Semana del 22 al 28 de abril

El Sol (fuente de energía del zodíaco) ingresó en Tauro -tu eje complementario- y activa el ámbito de tu carta natal asociado a la pareja. Allí también se encuentra Mercurio (planeta de la comunicación) que añade gran disponibilidad energética para pensar en términos vinculares e incluso animarse a conversar sobre proyectos compartidos.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa cómo utilizar su empuje y fuerza de voluntad para poder continuar por el camino que eligió. Sepa que esto lo ayudará en su crecimiento personal.

Amor: Aproveche que su imaginación se movilizará con el único propósito de alcanzar al máximo el placer en la intimidad junto con su enamorado. Explótela al máximo.

Riqueza: Sea precavido, ya que le propondrán algunos negocios demasiado tentadores, pero de dudosa procedencia. Procure estudiar cada unos de los detalle y leer la letra chica.

Bienestar: Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás. No lo dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos asumidos.

