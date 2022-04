Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 13 de Abril de 2022

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuáles son las prioridades y lo más importante para usted.

Fechas: 23 de Octubre al 21 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 13 de Abril

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela, háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y que no adquiere para no gastar. Aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Semana del 5 al 11 de abril

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) en su lento tránsito por Capricornio, conecta en cuadratura con Mercurio en Aries. En términos psicológicos, esta interacción ilumina viejos enojos y furias que piden ser expresadas. La energía acompaña para que encuentres una forma madura de comunicar algo que en otro momento hubieras gritado sin pensar. Tip: pero depende de vos.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para los tiempos buenos que se acercan. Prepárese para disfrutar.

Amor: Prepárese, ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder sino lo involucran a usted y mire hacia otro lado.

Riqueza: Aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones.

Bienestar: Alcanzará la armonía que tanto buscaba gracias a los curso de meditación que ha empezado. Empiece a disfrutar de los pequeños placeres que le da la vida.

