Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 16 de Abril de 2022

Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Fechas: 23 de Octubre al 21 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 16 de Abril

Amor: Deje de comportarse tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que surgieron en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Semana del 15 al 21 de abril

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) en su lento tránsito por Capricornio, se va acercando matemáticamente al Sol (fuente de energía del zodíaco). La exactitud matemática será el 18 de abril, pero mientras, y como se trata de un proceso, ya van apareciendo las preguntas. Esta conexión apunta a que revises las tensiones de poder. Por otro lado, la Luna llena en Libra cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

No se permita que recuerdos desagradable del pasado se adueñen de sus pensamientos. Entienda que debe vivir el presente y romper con ciertas ataduras añejas.

Amor: Jornada óptima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en sí mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañarán hoy.

Riqueza: En poco tiempo le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente.

Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que está equivocado.

