Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 21 de Mayo de 2022

Relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.

Fechas: 23 de Octubre al 21 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 21 de Mayo

Amor: Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Tiempo para aclarar los conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Semana del 10 al 16 de mayo

Es posible que todavía estés buceando en las distintas capas de información que te dejó el eclipse, sobre todo, en relación con cómo pensás rasgos identitarios y en qué estado de aceptación estás con respecto a tu sensibilidad. Mientras tanto, Plutón (regente del ascendente en Escorpio) continúa su tránsito por los últimos grados de Capricornio y nunca está de más recordar que ese tránsito es profundo y penetrante: trae la fuerza de la realidad. Tip: no te resistas más.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuáles son las prioridades y qué es lo más importante para usted.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela, háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

