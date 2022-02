Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 11 de Febrero de 2022

Escorpio es la pasión y el magnetismo. Su signo se representa por el escorpión, que simboliza el autosacrificio, la posibilidad de atacar y trascender. Es cortés, tenaz y de gran corazón, pero en cualquier momento se puede convertir en un arma de destrucción.

Fechas: 23 de Octubre al 21 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 11 de Febrero

Entienda que no conseguirá nada si no lucha por lo que quiere. Intente no agotarse en el intento, ya que los resultados justificarán cada uno de los esfuerzos.

Amor: No es momento para mostrarse frío e indiferente en el amor. Verá que su pareja le hará reclamos por la falta de demostraciones y cuidados hacia ella.

Riqueza: Deje de preocuparse por ese problema financiero que le ha quitado el sueño hace varios días. Sepa que se resolverá lo antes posible. Intente relajarse.

Bienestar: Ya es momento para mostrar su generosidad. Haga lo posible por cuidar a los demás, aunque sea a la distancia. Llame a esos familiares que tiene olvidados.

Consultá el

horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy : Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |