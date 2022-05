Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 20 de Mayo de 2022

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuáles son las prioridades y qué es lo más importante para usted.

Fechas: 23 de Octubre al 21 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 20 de Mayo

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela, háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Semana del 10 al 16 de mayo

Es posible que todavía estés buceando en las distintas capas de información que te dejó el eclipse, sobre todo, en relación con cómo pensás rasgos identitarios y en qué estado de aceptación estás con respecto a tu sensibilidad. Mientras tanto, Plutón (regente del ascendente en Escorpio) continúa su tránsito por los últimos grados de Capricornio y nunca está de más recordar que ese tránsito es profundo y penetrante: trae la fuerza de la realidad. Tip: no te resistas más.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente. De lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. Trate de tranquilizarse.

Amor: Si pretende romper con su alma gemela, debería pensar si realmente la ama. Evalúe la situación antes de tomar una decisión de la que puede arrepentirse.

Riqueza: No sea impaciente, trate de encontrar un equilibrio. Si tiene que firmar un contrato, confíe en el consejo que le da su familia, que son de su confianza.

Bienestar: Limite la alimentación y ejercite un poco más. El exceso de peso podría provocarle molestias en el cuerpo y provocarle un problema de salud.

