Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 14 de Marzo de 2022

Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.

Fechas: 21 de Mayo al 20 de Junio

Qué le espera a Géminis el lunes 14 de Marzo

Amor: En caso en que su pareja le pida un poco de libertad, no se oponga. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.

Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímica y físicamente.

Semana del 11 al 17 de marzo

Información energética importante para vos: Mercurio (regente del ascendente en Géminis) ingresó en Piscis y activa la zona más alta de tu carta natal. Allí también están el Sol, Neptuno y Júpiter. En términos psicológicos esto puede sentirse de forma incómoda, pero es una invitación a que puedas transmitir tus emociones.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Continuará la semana con todas las energías para hacer lo que desee. Pero antes que nada, decida qué es lo que quiere para su vida en estos momentos.

Amor: Quite aquellas personas envidiosas que intentan hacerle daño a su vínculo amoroso. Ya es tiempo de alejarse o tomar distancia de la gente nociva.

Riqueza: Prepárese, ya que podrá tener una discusión con su jefe por un descuido suyo. Intente concentrarse más en sus responsabilidades laborales para no cometer el mismo error.

Bienestar: Esa molestia física que sufre hace días tal vez esté en su mente. Distráigase viendo alguna película y olvídese de los problemas.

