Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 18 de Abril de 2022

Si sigue juzgando con severidad esas situaciones o personas que no conoce demasiado, sepa que en cualquier momento podría llegar a cometer una gran injusticia.

Fechas: 21 de Mayo al 20 de Junio

Qué le espera a Géminis el lunes 18 de Abril

Amor: Aunque no quiera entenderlo, necesita recibir afecto de las personas que lo rodean. De esta forma, se sentirá querido en la vida y seguro para afrontar ciertas situaciones.

Riqueza: Prepárese, ya que sus deseos profesionales y ambiciones lógicas se concretarán dentro de su mundo laboral. Active todas sus energías e inteligencia.

Bienestar: Planifique unas vacaciones, ya que necesita relajarse. Reserve con tiempo ese lugar soñado que hace tanto quiere ir.

Semana del 15 al 21 de abril

Mercurio (regente del ascendente en Géminis), ingresó en Tauro, signo de tierra, concreto. En términos psicológicos funciona como una invitación a bajar un cambio, sobre todo si venías de un gran acelere mental. En sintonía con este movimiento, se encuentra muy activada la zona más alta de tu carta natal, el medio cielo, por la conjunción de Neptuno y Júpiter en Piscis. Esta interacción puede ayudarte a conectar con tus anhelos más profundos e inconscientes. Por otro lado, la Luna llena en Libra cierra un ciclo de seis meses que empezó en octubre del 2021 en la zona de tu carta natal asociada a tu identidad.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuales son las prioridades para usted.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones a su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

