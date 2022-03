Horóscopo de Géminis de hoy: martes 15 de Marzo de 2022

Para alcanzar sus logros, sepa que la clave es organizarse y no dejar que los objetivos que están en su mente se diluyan ante cualquier estímulo negativo.

Fechas: 21 de Mayo al 20 de Junio

Qué le espera a Géminis el martes 15 de Marzo

Amor: Trate de hacerse un lugar para el amor en su vida. Por más que su agenda esté completa, intente prestarle más atención a su alma gemela que también lo necesita.

Riqueza: Será un período especial para recibir un reconocimiento dentro del ámbito laboral, a causa de su talento creativo. Siga trabajando como lo está haciendo.

Bienestar: Sepa que las terapias alternativas lo ayudarán a ver la vida desde una nueva óptica. Busque información e incursione para aplicarlas como un nuevo de estilo de vida.

Semana del 11 al 17 de marzo

Información energética importante para vos: Mercurio (regente del ascendente en Géminis) ingresó en Piscis y activa la zona más alta de tu carta natal. Allí también están el Sol, Neptuno y Júpiter. En términos psicológicos esto puede sentirse de forma incómoda, pero es una invitación a que puedas transmitir tus emociones.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.

Amor: En caso en que su pareja le pida un poco de libertad, no se oponga. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.

Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímica y físicamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |