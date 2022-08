Horóscopo de Libra de hoy: jueves 18 de Agosto de 2022

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Fechas: 23 de Septiembre al 22 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 18 de Agosto

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea qué va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada. En caso contrario, le repercutirá en su salud.

Semana del 12 al 18 de julio

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su recorrido por Géminis (signo de aire, vincular) y conecta en cuadratura con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). En términos psicológicos, esta conexión puede traer un halo de ilusión y fantasía en tu situación vincular. Sin embargo, como el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, hay, a su vez, un manto de realidad que muestra de forma contundente las cosas como son. Tip: aceptar la realidad puede ser liberador.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente madurar y evite prestar atención a los juicios ajenos, decida por usted mismo. Si sigue retrasando demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo.

Amor: Cuando salga a alguna reunión, procure no desplegar su poder de seducción delante de su pareja. De lo contrario, aparecerán conflictos. Podría hacerla sentir mal.

Riqueza: Durante esta jornada, tendrá que tomar una decisión muy importante para sus finanzas. No actúe impulsivamente porque podría salir todo al revés.

Bienestar: Hoy será un día en el que su cansancio y su agotamiento mental, harán que se replantee su actividad laboral. Piense bien antes de tomar una decisión errónea.

