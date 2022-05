Horóscopo de Piscis de hoy: lunes 2 de Mayo de 2022

Será esencial para este día que empiece a controlar cada una de las emociones y así evitar que estas afecten de manera negativa su ánimo.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el lunes 2 de Mayo

Amor: Transitará por un nuevo ciclo de renovación en la relación junto a su alma gemela. Después de tantos problemas, descubrirán el verdadero significado del amor.

Riqueza: Sería bueno que incorpore nuevas ideas a su labor. De esta forma, renovará su prestigio profesional y podrá emprender muchos de los proyectos que tienen en mente.

Bienestar: En esta jornada deberá ajustarse pura y exclusivamente a su rutina cotidiana. Sepa que deberá evitar cualquier innovación que pretenda hacer hasta mañana.

Semana del 28 de abril al 4 de mayo

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) mantiene su cercanía matemática con Júpiter (planeta asociado a la expansión, antiguo regente de Piscis). En términos psicológicos, este movimiento ayuda a ponerte en sintonía con aquellas formas de expresar lo pisciano que ya no te nombran. Además, este sábado hay eclipse solar en Tauro en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Tip: Para vos, ¿qué significa ser sensible? Dale tu propio significado, que no sea sinónimo de vulnerabilidad.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Comprenda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Etapa para generar una transformación total en su vida y animarse a cosas nuevas.

Amor: Sepa que a raíz de esa situación un poco triste que ha vivido días atrás podrá descubrir en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen.

Riqueza: Piense nuevas estrategias a nivel profesional, así podrá aplicarlas y podrá competir en el mercado. Tómese el tiempo para estudiar cada situación.

Bienestar: Ya que cuenta con más tiempo de lo normal, será una jornada oportuna para dedicarse a uno mismo. Hágase algún tratamiento en su casa.

