Horóscopo de Piscis de hoy: miércoles 4 de Mayo de 2022

Relájese, ya que con su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo hace varios días.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el miércoles 4 de Mayo

Amor: Aproveche la energía de Júpiter, ya que le hará aumentar su interés por las conquistas amorosas. Si se cruza con esa persona que tanto le gusta hágaselo saber.

Riqueza: No desespere, ya que hoy podrá superar todas las barreras laborales que le pongan para alcanzar su crecimiento profesional. Crea en usted mismo.

Bienestar: Busque una buena nutricionista y empiece una dieta equilibrada en frutas y verduras. De esta forma, se sentirá ágil y saludable.

Semana del 28 de abril al 4 de mayo

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) mantiene su cercanía matemática con Júpiter (planeta asociado a la expansión, antiguo regente de Piscis). En términos psicológicos, este movimiento ayuda a ponerte en sintonía con aquellas formas de expresar lo pisciano que ya no te nombran. Además, este sábado hay eclipse solar en Tauro en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Tip: Para vos, ¿qué significa ser sensible? Dale tu propio significado, que no sea sinónimo de vulnerabilidad.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Aunque no lo quiera necesitará tomarse un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. Sepa que su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces.

Amor: Después de tanto tiempo, al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Sepa que podrá vivir momentos alegres con su alma gemela como nunca.

Riqueza: Propóngase empezar el día con las mejores intenciones de no excederse en los gastos. Trate de medir las compras que hace, evite endeudarse aun más.

Bienestar: Sepa que no debería permitir que la envidia del entorno lo haga sentirse inseguro. Aumente la autoestima y fortalezca aún más su personalidad.

