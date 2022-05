Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 21 de Mayo de 2022

Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el sábado 21 de Mayo

Amor: Deje de comportarte tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyo hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este ultimo tiempo. Esto, podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Semana del 10 al 16 de mayo

Para el ascendente en Piscis, el cielo continúa muy activado: Neptuno (tu regente) conecta en conjunción con Marte (planeta de la acción) en tu signo. Esta interacción es ideal para que actives y veas si podes aprovechar esta conexión para destrabar algunos temas emocionales e intentar, al menos, darles canal. Puede venir bien sintonizar Júpiter (planeta de la expansión), que se encuentra en Aries y permite conectar con tu capacidad de valentía. Tip: la angustia es información. Escúchala.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Durante este día, lo más probable es que toda su fuerza esté dirigida en la búsqueda de la orientación para su vocación o estudios específicos.

Amor: Momento oportuno para definir si quiere tener una relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese qué es lo que usted quiere en el amor.

Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios iniciados hace meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.

Bienestar: Aunque se sienta desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco. Volverá totalmente relajado.

Otras predicciones para hoy:

