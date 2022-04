Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 30 de Abril de 2022

Comprenda que utilizando pensamientos claros y desapegados, estos le permitirán resolver rápidamente todos los problemas cotidianos que está teniendo hace días.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el sábado 30 de Abril

Amor: Disfrute del amor sin inhibiciones. Aproveche, ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.

Riqueza: Ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de sí mismo frente a todos sus compañeros y jefes que comparten con usted el proyecto.

Bienestar: Si le está preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.

Semana del 28 de abril al 4 de mayo

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) mantiene su cercanía matemática con Júpiter (planeta asociado a la expansión, antiguo regente de Piscis). En términos psicológicos, este movimiento ayuda a ponerte en sintonía con aquellas formas de expresar lo pisciano que ya no te nombran. Además, este sábado hay eclipse solar en Tauro en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Tip: Para vos, ¿qué significa ser sensible? Dale tu propio significado, que no sea sinónimo de vulnerabilidad.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Prepárese, ya que será una época ideal para informarse, comunicar y descubrir todo lo necesario para no quedar aislado de su entorno social. Aproveche.

Amor: Intente abandonar esa actitud negativa que tiene con su alma gemela. De lo contrario, se producirán sentimientos fluctuantes en su relación amorosa.

Riqueza: Será un buen momento para alcanzar las buenas inversiones en el ámbito profesional. Ante todo verifique el capital con el que cuenta y luego invierta.

Bienestar: Cuando llegue a su casa después de una excesiva jornada laboral, debería comenzar con algún deporte o una simple caminata. Esto lo ayudará a eliminar tensiones.

