Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 15 de Abril de 2022

Sepa que si sigue mostrándose impulsivo e impaciente, no logrará resolver todos los temas en un solo día. Baje los niveles de ansiedad y todo se acomodará.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el viernes 15 de Abril

Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.

Riqueza: No lo dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.

Bienestar: Admita sus límites físicos y tome las precauciones para no salir perjudicado. Recuerde que su cuerpo es la herramienta para concretar sus fines.

Semana del 5 al 11 de abril

Neptuno, regente del ascendente Piscis, se encuentra cada vez más cerca matemáticamente de Júpiter (tu antiguo regente) y es bueno saberlo para ir viendo qué información sensible te decanta en estos días. La conjunción partil será el 12 de abril pero este evento que hace 150 años no ocurría va preparando el terreno lentamente. Si bien no es posible poner una escena específica, el cambio de visión ya está en vos. Tip: apropiate de tu energía de Piscis, no la desconozcas.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Durante esta jornada, sepa que necesitará organizar bien los tiempos para que ningún compromiso quede sin ser atendido. Sea más responsable con las obligaciones.

Amor: Transitará por una etapa de conquista. Sepa que el amor le propondrá una día muy especial sin restricciones. Aprovéchelo al máximo y sin perjuicios.

Riqueza: Ordene mejor las ideas y reflexione sobre la realidad que está viviendo en este momento. Esto lo ayudará a tener un mejor desempeño profesional.

Bienestar: Intente tomar distancia de las discusiones ajenas que surjan alrededor suyo. Trate de alejarse de los problemas que no lo involucran directamente a usted.

