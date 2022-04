Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 29 de Abril de 2022

Prepárese, ya que será una época ideal para informarse, comunicar y descubrir todo lo necesario para no quedar aislado de su entorno social. Aproveche.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el viernes 29 de Abril

Amor: Intente abandonar esa actitud negativa que tiene con su alma gemela. De lo contrario, se producirán sentimientos fluctuantes en su relación amorosa.

Riqueza: Será un buen momento para alcanzar las buenas inversiones en el ámbito profesional. Ante todo verifique el capital con el que cuenta y luego invierta.

Bienestar: Cuando llegue a su casa después de una excesiva jornada laboral, debería comenzar con algún deporte o una simple caminata. Esto lo ayudará a eliminar tensiones.

Semana del 28 de abril al 4 de mayo

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) mantiene su cercanía matemática con Júpiter (planeta asociado a la expansión, antiguo regente de Piscis). En términos psicológicos, este movimiento ayuda a ponerte en sintonía con aquellas formas de expresar lo pisciano que ya no te nombran. Además, este sábado hay eclipse solar en Tauro en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Tip: Para vos, ¿qué significa ser sensible? Dale tu propio significado, que no sea sinónimo de vulnerabilidad.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Sepa que pronto recuperará la autoestima y la seguridad en sí mismo. Así podrá alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y proyectos planeados.

Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumuló.

Riqueza: Comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimiento.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

