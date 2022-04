Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 8 de Abril de 2022

Prepárese, ya que su capacidad intelectual estará en alza. Sepa aprovecharla al máximo y así podrá dar rienda suelta a los planes más audaces de su vida.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el viernes 8 de Abril

Amor: Comprenda que no debe derrochar su seducción y magnetismo para reconquistar a esa persona que le gusta. Entienda que no es la indicada para usted.

Riqueza: Si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, ya que puede perder dinero. Intente ser prudente en todas las transacciones que haga.

Bienestar: Realice una dieta depurativa incorporando jugos naturales y frutas de estación. Trate de supervisar de cerca su alimentación y evite dejarse llevar por los excesos.

Semana del 5 al 11 de abril

Neptuno, regente del ascendente Piscis, se encuentra cada vez más cerca matemáticamente de Júpiter (tu antiguo regente) y es bueno saberlo para ir viendo qué información sensible te decanta en estos días. La conjunción partil será el 12 de abril pero este evento que hace 150 años no ocurría va preparando el terreno lentamente. Si bien no es posible poner una escena específica, el cambio de visión ya está en vos. Tip: apropiate de tu energía de Piscis, no la desconozcas.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Por más que sea una mañana complicada, las cosas irán saliendo mientras trascurra la jornada. Relájese, ya que encontrará la solución a cada una de ellas.

Amor: Domine su vocabulario, una palabra inoportuna podría provocar una discusión inesperada con su pareja. Intente ser más medido cuando se comunique.

Riqueza: Aunque no se sienta seguro, acepte el cargo que le ofrecen en su empresa. Usted es una persona capaz y si lo eligieron es porque está preparado para ejercerlo.

Bienestar: Etapa ideal para que se conecte con su inconsciente y empiece a confiar en el otro. Si tiene problemas trate de exteriorizarlos con sus seres queridos.

